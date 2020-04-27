挺韓大將陳品宏遭周刊爆料，坑騙韓粉，以幫助韓國瑜名義募款吸金，還曾到美國打算向華僑募款，不料卻因韓營發出聲明未得逞。對此，陳品宏也出面替自己喊冤，更拿出周刊記者訪問全程錄音，要大家評評理。

面對周刊爆料，陳品宏正面回擊，訪問錄音中可以聽到，記者表示手上有相關匯款紀錄，稱有民眾投訴募款後不了了之、帳目不清，且強調是有多位韓粉出來指控。

陳品宏反問「像我們開YouTube頻道，我們收斗內，有違法嗎？」澄清自己去美國是受2名很愛中華民國的華僑邀請，在那邊並沒有募款，也沒有所謂白吃白喝的行為，且是過去幫忙工作、水電修繕等，一切行程跟韓粉、韓市長無關，但因當時正值台灣選舉，一群志同道合的人會在週末活動聚會，聊聊台灣狀況。

挺韓大將陳品宏遭爆，假借挺韓名義吸金，他出面回擊。（圖／摘自陳品宏臉書）

過程中陳品宏多次問對方是誰，記者僅稱有錄音，但為保護當事人無法透露。他說，「連我去美國住哪裡都不知道了，怎麼會去說我假借韓粉，去美國幫忙募資」，如果去募資，還要去那邊工作嗎？每天早上8點弄到下午5點，還住在一個3坪大的房間裡面、沒有廁所，出門不是走路就是騎腳踏車。

至於發送2020杯飲料，陳品宏無奈表示，如果斗內後還要找麻煩，那乾脆不要斗內，認為記者所有問題都是主觀的，只是挖坑給他跳，用韓粉的名義去抹黑、打擊韓粉。

另外，關於和戴小姐有金錢糾紛，陳品宏說，從2018年開始就有一直在還錢，且這不是借錢，是一起入股，「她虧我也虧欸」，都已經還了90幾萬，還有銀行匯款證明，且已經還了70萬後才開始開直播，還需要為了剩下的20萬，去跟她說不要踢爆我啦，不然沒辦法繼續賺錢還錢？如果自己真的十惡不赦，也請大家去提告，但目前為止都還沒收到提告通知，也沒有任何不法的紀錄。

網友質疑帳目不清，陳品宏曾承諾還款，但該網友卻遲遲未收到退款。陳品宏表示，因是透過YouTube斗內，並不知道對方是誰，都是用假名。之後記者提到「政治募款」，讓陳品宏相當不滿痛批垃圾、過街老鼠，問題全都是陷阱，一直要把政治募款、海外募資的罪名扣在他頭上。

全程錄音我們一起大解析#你認為有真相嗎？

(中時電子報)