台北市錢櫃KTV林森店昨（26）日上午一場火警，造成5死，另外有9人還在與死神拔河，這場火也勾起人們對發生在民國81年的神話世界KTV喪生16條人命縱火案的慘痛回憶。

凶手湯銘雄為找仇家，抱著瓦斯桶放火燒了KTV，包含藝人余天弟弟余福龍都在這場大火中喪命，湯落網後，在眾人指責、家屬要求賠命聲中，法院判他死刑，但是在臨死前，湯銘雄獲得一名死者姊姊以宗教大愛原諒，還收他當弟弟後，他歸正成為虔誠基督徒，他簽下死後器捐，槍決時含笑走入刑場，跟牧師說，「我要去旅行了」。

民國81年，位在台北撫順街的神話世界KTV裡，計程車司機湯銘雄，喝酒後和人起衝突、被毆打。為了要報復，湯銘雄從家裡抱來了瓦斯桶，就在KTV包廂裡引爆。湯銘雄一心只想復仇，但這把怒火引發的大火，造成十六條無辜性命被燒死，也燒出了當時公共場所逃生設備不足的大問題。

湯銘雄犯下神話世界KTV縱火案，燒死無辜16條性命。（本報系資料照）

案發那天，台北市神話世界KTV一如往常一樣，又是每間包廂客滿的情形。包廂傳出客人嘻鬧聲、唱歌聲、划拳聲，一間比一間大聲。突然間，看到一名男子抱著一桶瓦斯從大門口衝進來，就在櫃檯前面，拿起打火機引爆。

在眾人見狀驚訝中，還來不及向前攔阻，湯銘雄的瓦斯真的點了，引爆瞬間，神話KTV成了神話大火球，大火球讓每間包廂都被火舌吞沒。原本包廂裡的嘻鬧聲，全變成了哀嚎聲。消防隊員據報趕緊救人，但連準備擔架的時間都沒有，抓了人的手就抬，受傷的人一個接著一個被抬出來，每個幾乎都被炸得體無完膚，存活的可能性一個比一個小。

當時的救護消防隊員回憶說，救人的同時，火勢還沒滅，水柱在狹小的包廂走道裡，孤獨、無力地噴著，從包廂裡被抬出來的人越來越多，被抬上救護車的分不清到底是傷者，還是已經死了。

湯銘雄犯案入獄，寫信給16名死者想家屬懺悔，沒人理會他，只有其中枉死警員杜勝男的姊姊杜花明懷著宗教大愛精神，選擇原諒他。（本報系資料照）

店內消費的客人，除了一個人當場被大火燒死外，送醫急救人當中，有十五人因為吸入太多的二氧化碳，或遭到嚴重灼傷，不幸罹難。清查傷亡人數，死者包含了余天的三弟余福龍。

余福龍被燒死後留下童星起家的太太紀寶如和三個小孩。紀寶如的婚姻原本就得不到家長的認同，老公余福龍突然被燒死，馬上讓她成為帶著三個嗷嗷待哺小孩的寡婦。

罹難者中，還有一位是台北市霹靂小組的優秀警員杜勝男，才剛結婚不久就被燒死，不但留下家中老母，也讓原本依偎在他身旁的新婚老婆，陷入悲痛萬分的境界。

在死者家屬的原諒感化下，湯銘雄受喜轉變虔誠基督徒。

當年三十九歲、腦袋不清楚的縱火犯湯銘雄，最後被法官宣判死刑定讞。十六條人命的負擔真的很重，十六條人命的犧牲，也漸漸地喚醒了湯銘雄的人性。

在監獄他開始寫信向家屬道歉，字字句句發自內心的愧疚，然而這一封一封的道歉信，沒人願意回信，只有死者之一的霹靂小組成員杜勝男姐姐杜花明原諒了殺弟弟的兇手，也感化了殺弟弟的兇手，她們以姊弟相稱，甚至杜的母親還收湯為乾兒子。

杜花明親自來到看守所向湯銘雄表示原諒，並向上帝祈求給湯銘雄自新的機會。湯銘雄後來受洗為基督徒，在獄中誠心悔過。人生的最後歲月，杜花明陪著湯銘雄走過，湯銘雄擦著淚，是懺悔、是覺醒、更是感激。

湯銘雄獲大愛，伏法槍決前心情輕鬆，在牢中與教友聚會，他說「我是要去旅行，開心得睡不著覺」。（本報系資料照）

當湯銘雄決定死刑槍決後，將可以用的器官捐出救人後，他就積極運動，讓器官維持最顛峰的狀，行刑前的湯銘雄，穿著白上衣、白短褲，他步伐輕鬆走進刑場，槍響是對十六條人命的交代，同時也是對湯銘雄的救贖。

監獄教誨師黃明鎮轉述，執行槍決當晚，獄所人員問湯銘雄為何如此喜樂，湯銘雄答「我是要去旅行，開心得睡不著覺」。

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台北市錢櫃KTV林森店昨（26）日大火釀5死，讓人想起28年前的「神話世界KTV」縱火案枉死16人命慘劇。（本報系資料照）

(中時電子報)