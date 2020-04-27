湖口鄉「竹9線」是國道1號湖口交流道口的聯絡道，亦是新竹工業區通往台1線的重要道路之一，每天車流量大，造成部分路段與地基損壞，縣府向交通部公路總局爭取前瞻基礎建設改善，近住宅區的路段則加設隔音牆，獲核定2300萬元執行。

竹9線每日上下班尖峰時段，都有大型貨車及貨櫃連結車出入國道1號和新竹工業區，重車在下坡路段行駛車速相當快，拐彎路段也扭力，造成部分路段與地基損壞，近住宅區的路段，噪音量也相當大。

湖口鄉公所反映竹9線有重大安全疑慮，縣長楊文科指示工務處向交通部公路總局提出前膽計畫，獲中央補助1886萬元、縣府配合124.2萬元、湖口鄉公所配合289.8萬元，共2300萬元進行改善，由湖口鄉公所執行，預計5月發包，11月完工。

工務處表示，竹9線道路改善含中央分隔島與快慢車道分隔島共6線道，工程範圍共約1.5公里，平均寬度約30米，同時在附近住宅區加設隔音牆，降低往過重車噪音，改善當地居民的居家環境。

(中時 )