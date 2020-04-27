日系外資針對聯發科(2454)出具最新研究報告指出，在高通降價，以及新冠肺炎疫情的衝擊，聯發科第二季營運增添不確定性，但第三季在更多新型5G晶片的推出下，營運動能可望轉強，故重申買入評級，目標價由465元調降到440元。

日系外資表示，先前對聯發科第二季給予樂觀看法，主要是認為其天璣800具有潛力，但因為新型冠狀病毒的關係，加上傳出競爭者高通降價，都恐對聯發科在智慧型手機晶片產生影響，在疫情的不確定因素下，預估聯發科第二季營收增長0~14%，且毛利率將進一步提高，且預計隨著更多新型5G晶片的推出，第三季營運動能將轉強，重申買入評級，目標價由465元調降到440元。

日系外資表示，目前因為新冠肺炎疫情關係，許多國家都處於鎖國、封城的狀態，也因此，市場對智慧型手機的前景非常保守，但注意到聯發科在三星、小米的4G市占率明顯增長，5G也將扮演聯發科2020年的結構性增長的驅動力，故維持今年聯發科5G SoC(系統單晶片)出貨4000萬套預估不便，主要就是看到包括OPPO、小米、華為等均可望在天璣800與聯發科合作，且後續第三套5G SoC也有延續合作的機會。

至於美國針對華為加強限制力道，日系外資就表示，此對聯發科的業績催化，仍宜持續觀察。

聯發科將在明(27)日舉辦法說會，屆時除公布第一季財報外，也會對第二季營運展望，新冠肺炎衝擊程度作出更詳盡說明。

(時報資訊)