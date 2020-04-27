新冠疫情波及全球兩百多個國家和地區，累計確診人數已超過270萬人，其中32個國家確診破萬，美國成為目前累計確認感染人數最多的國家。富邦證券表示，受到Fed大幅降息及各國央行擴大寬鬆下，市場資金充沛，加上美國經濟受疫情影響而大幅衰退的疑慮，避險情緒上升，黃金投資價值再度浮現。

因應疫情衝擊，各國應對危機手段紛紛出籠，預計政策首選仍然是貨幣寬鬆。海量的貨幣寬鬆政策、央行重返低利率當道，黃金也重回投資者的目光。

富邦證券指出，回顧2008年全球金融危機，股市與黃金於初期同步下跌，緊接著黃金於2018年11月打底後，就啟動了長達數年的反彈。而今年2月底新冠疫情爆發後，在踩踏效應下，股市與黃金亦同步下跌，但在美國政府與聯準會火速推出刺激措施後，貴金屬成交量和持倉量均逐步修復，現貨黃金於4月7日修復新冠疫情全球爆發以來的跌幅，登上7年來高點。

此外，日本政府4月16日再度宣布擴大緊急狀態範圍實施至全國47個都道府縣，暫定於5月6日解禁，提升了投資者避險情緒，加上美國就業市場慘淡，加劇了人們對新冠病毒疫情造成經濟損失的擔憂，也限制了美元持續升值空間。

富邦證券表示，隨著世界各國央行推出規模前所未有的貨幣寬鬆措施，及市場預期實際利率將在未來一段時間內保持在負值的背景下，可望激勵投資者繼續尋求黃金的保值能力，亦有利於金價的後市表現。

(工商 )