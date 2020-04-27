中央公佈國產署和經濟部等公有土地的地上權案，租金減收20％，高雄市地上權和BOT商業用建築，減租幅度達50％，京城集團轉投資的水晶棧H2O飯店受惠，至於適用中央地上權住宅的高雄市內建案，包括永信建設的「R5新世界」、以及上揚國際建築團隊的「銳揚傳家寶」，購買的住戶則是統一受惠20％的租金減收。

高雄財政局27日表示，針對已開始營運，做為商業使用，並受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響的設定地上權案件，依申請個案情形，簽報高市府核定予以租金減免紓困措施。

財政局指出，以該局轄內的京城H2O水京棧國際酒店為例，今年4月到6月的租金，將減收50％，減收金額大約是26.92萬元。

不過，2018年3月8日脫標的舊龍華國小地上權標租案，目前正由得標廠商富邦人壽整地過程中，因尚未有營業行為，因此，不在減租對象。

財政局指出，高雄地上權減租期間的長短，未來將在中央防疫指揮中心公告疫情結束之後，再重新檢討回復正常租金的機制。

除了地上權，標租案也有減租優惠，高雄都發局表示，該局負責管理的台鋁MLD標租案，也正在簽報租金減少的比例。

有關建商標得的國產署地上權建案，專精地上權住宅的永信建設前副總經理顧岳軍指出，國產署地上權建案共有104宗，財政部4月23日已經核定，地上權人109年全年應繳地租減收20％。

他說，永信建設已經完銷的「R5新世界」、以及未出售的「R5新世界二期」、以及「R5新世界三期」，也減租20％，不過，南區分署尚未取得正式公文，一切以公文內容為準。

上揚國際建築團隊董事長林聰麟表示，上揚和關係企業目前總共有5個地上權建案、770戶，國產署正在作業中，今年的租金將減少20％，會追朔已繳的1到4月份，岡山的地上權客戶，則是在6月才要繳納租金。

(工商 )