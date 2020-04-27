全球央行印鈔票戰勝空頭，儘管疫情尚未獲得控制，疫苗新藥開發進度也持續中，然全球股市不畏疫情嚴峻挑戰，逆勢向上攻堅，今（27）日亞股普遍走揚，台股也一度勁揚逾200點，來到10,550點，國家隊與投信等內資法人全力護盤功不可沒。

國安基金於3月中旬，加權指數跌至8,523點之後臨危受命進場護盤，可能來自於政府基金及官股銀行買盤的八大官股券商也持續逢低加碼，支撐台股指數呈現破底翻揚，市場對於台股短線強彈持保守看法，然而今日亞股整體表現不俗，加權指數再度大漲200點，指數也重新攻上10,500點。

政策展現強力護盤決心，金管會對於之前宣布平盤下不得放空，決定暫不退場，強力對抗空頭與外資；據統計，外資4月來仍持續賣超，至24日止，賣超310億元，累計今年來外資賣超5,628.45億元，持續創歷史最高紀錄。

不過，投資專家仍然提醒，目前政策有意護盤至520總統就職前，但隨著指數來到高點，持續買盤力道減弱，因國際油價持續顯疲態，全球經濟數據均不佳，未來指數上檔面臨壓力，不宜追高，個股操作宜著重第1季財報優，未來營運展望佳個股為主。

(工商 )