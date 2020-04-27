權值股號召多頭再起，台股大漲近200點！

上周五美股在政策利多收高，且Intel股價利空不跌，讓本周開始進入季報公佈及法說會高峰期的台股信心大振，台積電(2330)及大立光(3008)雖然未見大漲，但力守紅盤，傳產權值股也緩步走高，搭配中小型股喊衝，近期利多頻傳的被動元件—國巨(2327)及華新科(2492)帶領被動元件個股走高，工具機相關的直得(1597)、亞德客-KY(1590)等強攻，生技醫療等中小型股續強，高端疫苗(6547)、台康生技(6589)、盛弘(8403)、合世(1781)、生華科(6492)、國揚(2505)、康那香(9919)盤中股價漲停，在權值股穩盤，中小型股強攻下，台股指數大漲逾200點，截至11點30分為止，加權股價指數為10540.01點，大漲192.65點，成交量1070.81億元；OTC指數為132.76點，上漲1.4點，成交量256.06億元。

今日上市各類股以橡膠類股表現最佳，上漲4.18%，其次是塑膠類股及紡織類股，分別上漲3.46%及3.07%，表現較差者為網通類股、水泥類股及半導體類股，網通類股上漲0.81%，水泥類股上漲0.86%、百貨類股上漲1.35%；上櫃部分，表現最佳為電腦通路類股，上漲3.08%，表現最差為電腦設備類股，上漲0.3%。

就技術面來看，全球股市反彈至高點，全球金融市場震盪加劇，上周終場加權股價指數為10347.36點，累計一周下跌249.68點，跌幅為2.36%，周K線收黑，為連續4連紅之後首度翻黑，周成交值為7570.83億元，較前一周下滑，上櫃指數收盤為131.36點，上漲0.61點，漲幅為0.47%，周K線收紅，為連續第5周收紅K線，周成交值為1867.02億元，較前一周下滑；今天台股在全球疫情趨於好轉，資金行情續燒下，指數開高走高，站回10500點；全球金融市場在4月20日經歷負油價的震撼，遠超乎市場想像，不過美股跌幅收斂，道瓊連續兩日跌點約1200點，表現鎮定，台股更處變不驚，守住10300點，顯示短線空頭力量竭盡，由於短期均線5、10、20日線仍維持多頭排列，但在上有5日線、季線、年線等層層套牢賣壓下，壓抑指數短線落在10000點到10800點之間整理。

分析師表示，上周台股大盤漲多回檔，大盤指數最低跌到4月22日的10140點，在政策護盤及投資人搶短下，上周五台股收在10347點，只下跌250點，今天台股盤中更大漲近200點，相對台股大盤已大漲2100多點來說，台股表現非常強勢；不過，雖然短線讓人覺得跌不太下去，然而大盤已大漲2100多點，即使仍有少數個股股價創新高，但是上檔壓力會越來越沈重，未來逢高減碼壓力將會增加，在全球股市及個股股價已大幅反彈，宜漸趨謹慎持盈保泰。

由於全球股市均已大幅反彈，建議投資人先以刪去法剔除不可投資的產業及弱勢股，汰弱留強，只選擇未來趨勢有利的產業及強勢股就好，聚焦漲價概念股、PCB及居家防疫等相關族群；至於未來趨勢有利的產業如：防疫、PC及伺服器、遠端視訊及5G網通、宅經濟、自動化等，因相關公司股價已大幅反彈，建議等股價拉回再來承接，短線區間操作。

南六(6504)因市場防疫意識高，客戶對抗菌濕紙巾、隔離/防護衣布及口罩等訂單需求佳，目前接單能見度由8月再延長至第4季，預估第2季及第3季營收年成長皆有40%以上，獲利年成長更放大至85%到250%；晶技(3042)受惠於日商減產及過去2年積極備戰擴產，順利於2019年下半年後開始承接日商減產後的市場份額，2020年第1季自結毛利率29.6%，創下10季新高，預估今年第2季稼動率仍可望高檔水位，單季毛利率站穩30%；高力(8996)2月因中國地區停工，高力產能皆於台灣，獲得傳統板式熱交換器客戶的轉單，且3到4月因競爭對手所在的印度地區停工，有利高力獲得更多BE的Hotbox短期訂單；長線上，資料中心客戶對液冷系統CDU(熱分配單元)需求將於2020年到2021年跳升，預估可大幅推升高力獲利。

(時報資訊)