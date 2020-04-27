新冠肺炎疫情肆虐、全球擴散，但台灣超前部署，正面防疫，成果受到各國矚目。外貿協會董事長黃志芳接受印度媒體印度星期日衛報（The Sunday Guardian）特別專訪，暢談台灣對於防疫的努力，同時也和國際分享台灣防疫經驗的作為。

印度星期日衛報25日專訪黃志芳，想了解疫情在全球大流行，許多國家在毫無防備下出現大量感染病例，而台灣在這次防疫的表現卻讓全球矚目的原因。黃志芳提到，台灣這次能夠防止新冠病毒在台灣大流行的主要關鍵包括「超前部署」及「醫療等專業的充分溝通與合作」，透過完整的醫療保健系統，台灣能在醫院之間快速有效地共享資訊，面對流行病不斷變化的風險，為突然湧入的患者做好最好的準備。

1月21日在台灣出現第一例新冠肺炎患者，3天之內，在總統蔡英文領導下政府快速作出反應，實施了禁止口罩出口的禁令，並推行口罩實名制，以確保台灣人民有充足的口罩使用。首例病例發生於農曆春節假期，由於許多人來往於大陸和台灣之間，因此，台灣必須在疫情失控之前採取行動，除學校寒假延長了兩個星期外，醫院也設置了體溫檢查、消毒場域，這些都是緊急並超前應變的，證明了台灣一開始就對病毒影響十分重視。

黃志芳表示，在許多疫情最嚴重的國家，都是由於缺乏準備，台灣非常願意分享自身知識和經驗，在1月，台灣除了向大陸提供了協助了解該病毒。在接下來的幾個月中，台灣也向國外捐贈了口罩，衛生福利部長會見了歐洲國家的特使，討論遏制方法，台灣體認到對抗病毒時需要超越政治分歧，全球一起努力，作為世界公民，無論台灣是否是世衛組織的成員，都願意作出貢獻。

台灣疾病管制署和其他政府部門的許多現任官員都經歷了SARS危機，這段經歷讓台灣在潛在流行初露跡象即有所警覺並採取行動。副總統陳建仁是在約翰·霍普金斯大學受過專業訓練的流行病學家，在他的指導下，憑藉在SARS期間擔任衛生署署長的經驗，發揮了莫大的效益。

此外，為了與各國分享台灣成功的防疫經驗，外貿協會協助媒合台灣與印度的醫療業者，辦理線上防疫研討會，4月2日與14日媒合成大醫院與印度醫護人員進行視訊防疫課程，兩場總共有將近1萬1千名印度醫護人員參與，同時也帶動印度廠商向台灣採購檢測試劑及防護衣；4月30日及5月6日將另有2場線上防疫課程，由成大及義大醫院的急診科及感染科醫師與印度醫師進行分享，而其他國家如緬甸、印尼、孟加拉等也陸續向台灣請疫防疫經驗，貿協正積極安排中，為能加速與國際分享台灣的防疫經驗，盡快遠離疫情，黃志芳也積極促成台灣防疫產業結盟，除醫療服務外，包括口罩、防護衣、體溫監控等醫材業者和快篩、疫苗、藥物等生技業以及數位科技提供整體解決方案的相關業者以防疫產業生態系對外提供協助，期盼各國盡快脫離疫情。

(旺報 )