在喬丹最新上映的紀錄片「最後一舞」第3、4集當中，特別提到當年由活塞壞小子軍團創造的「喬丹法則(Jordan Rules)」，確實讓喬丹打得很不舒服，尤其是在1988-89年球季東區冠軍賽，喬丹在前3場與後3場表現簡直判若兩人！

到底什麼是「喬丹法則」？這是1988年由「老刺客」艾塞亞湯瑪斯所設計，強調利用羅德曼、蘭比爾兩大防守悍將，針對防守喬丹的每一波攻擊，重點在於強韌地跟他對抗、用肢體去挑戰他、快速改變防守方式與讓他失去平衡下出手。

結果這一招確實出現效果，回顧1988-89年球季東區決賽，前3場公牛拿下1勝2敗，喬丹平均每場35.0分、出手25.0次與抓下7.3籃板，到了後3場公牛0勝3敗，喬丹場均掉到24.3分、出手16.3次與抓下3.7籃板，效果清楚可見。

「喬丹法則」卻在隔年逐漸失效，因為公牛在1989-90年球季找來「禪師」菲爾傑克生，也把三角戰術正式帶入球隊，讓公牛不再是一人球隊，像是第1次3連霸，喬丹擁有皮朋、葛蘭特支援，第2次3連霸換成皮朋、羅德曼、科爾等人。

(中時 )