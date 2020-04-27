協同戰力！陸首揭山東艦細節 12:042020/04/27 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國大陸海軍23日慶祝成立71周年紀念，而中國船舶701所也首度公開了第一艘自製航母山東艦的相關細節。 據新浪軍事報導，山東艦是中國海軍第1艘具備協同交戰能力的航母，桅杆上配備了高速寬頻資料鏈。這樣一來，預警機，預警直升機與航母能形成協同交戰系統，提高航母的防禦力。此外，山東艦還改進了機電等系統，提高適配性。 (中時電子報) #山東艦 #航母 #中國大陸 #艦載機 #殲-15 #協同 #戰力 #俄 #細節 也許您會感興趣 軍事熱門新聞 傳中科院試射雲峰巡弋飛彈 射程達1500公里 - 軍事 波音完成最後一架美國海軍F／A-18E - 軍事 俄國光榮級巡洋艦 莫斯科號完成大修 - 軍事 台買美M1A2坦克 對解放軍攻勢影響多大 - 軍事 重型燃機渦輪葉片獲突破 陸055功力直追美艦 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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