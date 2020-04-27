中國大陸海軍23日慶祝成立71周年紀念，而中國船舶701所也首度公開了第一艘自製航母山東艦的相關細節。

據新浪軍事報導，山東艦是中國海軍第1艘具備協同交戰能力的航母，桅杆上配備了高速寬頻資料鏈。這樣一來，預警機，預警直升機與航母能形成協同交戰系統，提高航母的防禦力。此外，山東艦還改進了機電等系統，提高適配性。

(中時電子報)