新北市勞工局公布未足額進用身障者企業名單，截至2月共233家事業單位未足額，其中新北市輔仁大學已連續9個月，雇用身障人數不足；勞工局表示，除了要求企業限期繳納每人2萬3800元的差額補助費外，新北今年首創「企業求才統合服務」單一窗口，協助企業媒合適當的身障者。

勞工局表示，員工人數67人以上的企業，都須依法僱用1％的身障員工，截至今年2月，新北共2334家企業符合標準、約佔9成，其中有1031家超額進用，總計企業僱用身障員工的總人數為9714人，比法定標準6255人高，進用率在六都中名列前茅。

勞工局身障就業輔導科長盧志銘指出，未足額企業以科技、電子及營造業等為大宗，約佔7成，不符規定者需繳交差額補助費，以每人基本工資2萬3800元計算，進用缺額有多少人，就應繳納多少差額補助費，仍有科技業認為身障者缺乏專業領域，無法勝任工作，寧可支付差額補助費，也不願聘僱身障者。

勞工局長陳瑞嘉說，身障者比一般人更珍惜工作機會，而且「只要放對位置會很好用」，盼業者勿以繳納差額補助費迴避企業責任，勞工局也針對超額進用表現優異的企業頒發獎勵金，鼓勵企業雇用。

勞工局舉例，五股區的「互動國際數位公司」，原招募門檻高、職缺侷限專業領域，身障者僱用比例長期不符規定，經勞工局輔導，偕同人資部門調整工作流程、盤點職缺再重新求才，現在公司內有視障、肢障、聽障及多重障礙類別的員工，甚至還超額進用3名身障者。

勞工局指出，新店區的「台灣綠色生產力基金會」，曾因未僱用身障員工，長達2年得按月上繳「差額補助費」給新北市政府，勞工局介入輔導後，重新調整現有人力配置與職缺，順利僱用1位重度視障的按摩師，不但身障進用目標順利達標，更幫員工福利升級。

(中時 )