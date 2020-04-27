今（27）日消防局前往享溫馨巨蛋店稽查，發現緩降機生鏽，喪失逃生功能，當場開出舉發通知單，要求限期改善。（柯宗緯攝）

今（27）日消防局前往享溫馨巨蛋店稽查，檢視加壓送水裝置等消防安全是否合乎規定。（柯宗緯攝）

今（27）日消防局前往享溫馨巨蛋店稽查，檢視消防安全是否合乎規定。（柯宗緯攝）

台北錢櫃大火釀成重大死傷意外，高雄市消防局將針對全市441家密閉式娛樂公共場所消防安全檢查工作，確保消防安全設備功能完善，並限期1個月內檢查完畢。今（27）日消防局前往享溫馨巨蛋店稽查，發現緩降機生鏽，喪失逃生功能，當場開出舉發通知單，要求限期改善。高雄市長韓國瑜今晚也將帶隊突擊北高雄KTV，檢視業者相關消防規定是否合乎標準。

消防局今早率隊到享溫馨突擊稽查，檢視火警自動警報受信總機、灑水設備、加壓送水裝置、緩降機等消防設備，其中在緩降機部分，發現表面已經生鏽不堪，繩子也無法自由伸縮，要求業者限期1個月內改善，否則將依消防法處以6000元至1萬元罰緩。

消防局強調，本來每半年就會針對KTV等視聽娛樂場所進行消防安檢，但由於錢櫃事件，即日起6個消防大隊全面展開消防安全檢查，要求專責檢查人員在1個月內，針對轄區內441個密閉式娛樂公共場所，完成消防安全檢查工作，以防憾事再發生。

韓國瑜今公開行程滿檔，除了下午3時臨時新增將到大魯閣草衙道因疫情關係復業情形外，4時則轉往災害應變中心召開防疫會議，預計晚間將再前往北高雄1家KTV突擊檢查消防設備。

(中時 )