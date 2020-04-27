北市林森北路錢櫃26日上午10時許發生大火，台北市長柯文哲人卻剛好遠在屏東縣枋寮鄉拜訪鄉長陳亞麟，雖第一時間就趕著北返，但仍花了5小時到場，遭到藍綠痛批。柯27日重新解釋拜訪枋寮的故事，直言是陳亞麟拜託北市能否建置台北農漁產公司做直銷管道，並請立委蔡壁如能否幫忙向農委會說明魚塭抽海水的問題。

「我還是從頭到尾把故事說清楚，免得被拿來做各種揣測與攻擊！」柯文哲說，陳亞麟上周來北市找他，說疫情拖太久，農漁產品出問題、價格暴跌，他還問「餐廳關掉，平常還要吃飯，怎會有問題？」陳說比如石斑魚，大家很少買來煮在家裡吃，都是宴會使用，現在餐廳生意掉那麼低，石斑養在那裡還要繼續餵飼料，因需要量下降，供應量沒辦法減，所以價格降太多，他有問陳希望怎麼處理，陳說希望北市的農漁產公司可建立一個直銷系統。

柯說，剛好他25日要拜訪國政專家，民眾黨的活動是真的有，但他就跟陳說，不然就那天順便去枋寮看一看狀況，一開始是因陳來訪北市府講產品滯銷的問題，詢問北市府能不能幫忙，既然他已經跑一趟南部了，加上對方也反映枋寮鄉的排水供應站問題，希望蔡壁如了解後可跟農委會反映一下，所以就順便安排這行程，蔡就跟著一起去處理排水供應站的問題。

柯說，陳也開始列需要幫忙清單，像他們6月要接一個枋寮車站藝術村，以前是縣文化局跟鐵路局有一個枋寮車站的藝術村，改由枋寮鄉接管，那個負荷量太大了，想看看北市文化局跟文化基金會能不能幫忙媒合廠商；他26日在枋寮看看養殖業問題是哪些，看台北農漁產公司要拜託誰去跟他們對接直銷管道，後來到11時許，他一知道有火災，就立刻回台北。

針對議員痛批柯防疫期間，無心市政趴趴走，柯無奈回應，他還是認真工作，只是沒出來拿麥克風講，防疫間政治口水多，他仍每天務實地主持晨會，整個台北市政正常進行，「整個社會不是你做什麼事、你就要廣告什麼，我們是廉能政府，不需要做廣告，務實解決每天問題」。

(中時 )