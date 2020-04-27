新冠肺炎疫情全球延燒，僑委會委員長吳新興今天表示，截至目前已有85位台僑染疫，若加上廣義的華僑染疫人數共達98人，並已有24名台僑過世，其中確診人數以巴西最多，其次為美國。

立法院外交及國防委員會今天邀吳新興，就「僑務委員會海外信用保證基金因應武漢肺炎紓困作為」報告並備詢。

民進黨立委羅致政詢問目前全球染疫人數激增，我國赴海外的台僑人數超過198萬人，但根據僑委會提供的資料，僅85人染疫，質疑該人數是否精確？吳新興表示，這是根據僑委會36個海外駐點提供的數據，可信度應有90％。

羅致政追問在美國疫情最嚴重的紐約，我國有多少台僑確診和死亡？吳新興回應，紐約有7個確診，5個死亡。根據僑委會資料，確診人數以巴西最多有42人，其次為美國32人、加拿大3人、西班牙2人；法國、印尼、日本、菲律賓、新加坡、愛爾蘭各1人。

吳新興也透露，受到新冠肺炎衝擊，台灣就學僑生因部分實習企業停辦，約有200多位學生無法工作，生活受到影響，目前僑委會也與相關單位接洽，將提供8萬元貸款的全額保證。

立委關切實習列為成績一部分，是否可能影響僑生未來無法畢業，僑委會則表示，目前已透過轉介其他企業實習、回校上課等方式進行調整，不致因新冠肺炎衝擊企業，影響僑生的學習進度。

(中時 )