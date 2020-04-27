母親節百貨優惠開打，蝦皮購物鼓勵用戶在家寵媽！瞄準母親節美妝保養購物商機，理膚寶水品牌活動上週開跑至今創下較平日訂單逾20倍飆漲，蝦皮購物今宣佈「5.5購安心節」加碼女性專屬購物盛宴，「超狂美妝節」鳴槍開跑！

即日起至5/1，獻上各大國際專櫃級品牌夯品好康，精選人氣商品最低99元起，包含雅詩蘭黛粉持久千元有找、LANCOME百元價；更首度祭出「集氣殺價」活動，讓用戶為夯品「自訂折扣」，揪好友投票有機會一路殺到1折價，在家為媽媽暖心獻禮！不僅如此，蝦皮購物更打造「蝦皮繳費站」全新功能，讓消費者不用到實體超商或銀行，在家直接線上繳納電信費、停車費、信用卡費，安心在家體驗便捷的一站式服務！

「超狂美妝節」鎖定母親節商機 優惠更勝百貨！「防疫也要美」買彩妝再抽Dior經典鏈條包！母親節將近百貨促銷已陸續開跑，蝦皮購物同步觀察到「母親節禮物」近2週搜尋量近10倍成長。觀察母親節前夕用戶主要選購美妝保養品，其中最夯選項以專櫃級保養品為首，如最為人氣的Kiehl's金盞花化妝水、SKII 青春露、雅詩蘭黛小棕瓶、蘭蔻小黑瓶等高單價精華類商品，在去年母親節期間累計售出逾萬瓶！

今年民眾因注重防疫減少外出，長輩更須避免群聚機會，為此蝦皮購物「5.5購安心節」加碼打造「超狂美妝節」，針對媽咪防疫期間彩妝保養三大需求，精選「防疫愛美必備」推薦清單，鼓勵用戶在家購入最討媽媽歡心的母親節禮物，凡消費還有機會抽中Dior 經典鏈條包！

(工商 )