林森錢櫃26日發生嚴重大火，釀成5人死亡的慘劇，有獲救者就痛批，火災當下沒有內部警報聲響，簡直罔顧人命。而錢櫃董事長練台生遭國民黨台北市議員鍾沛君爆料，打了很多通電話給北市府官員，鍾沛君向練台生喊話，請練董不要再打電話，真有話想說，與其私下聯絡首長官員，不如出來開記者會面對大眾吧！

鍾沛君今在臉書發文表示，練台生董事長，從林森錢櫃大火發生至今，你打了幾通電話給柯市府的官員們？今早，北市府不少局處首長在晨會中主張北市錢櫃應全面暫停營業，接受消防公安全面檢查。不料這個早上，錢櫃（除林森店）一面開門做生意，一面奪命連環call！我挺柯市府為所當為硬起來，錢櫃該暫停營業就該暫停，該閉門安檢就該閉門，什麼理由都不是理由。練董，你對得起來不及逃生只能打訣別電話的消費者嗎？

鍾沛君更質問，為何消防安全維護計劃還沒過關就在施工？為何成了「最安靜的火場」？沒有灑水、排煙、警報器？為何台南市長黃偉哲一出馬就突擊到中西區分店的消防栓前堆雜物？這已經不是林森錢櫃的單一事件，這是整個事業體的「結構性問題」。施工影響公安、開門做生意凌駕公安，顯見管理出了問題，絕不是林森店單一切面的停業就可以敷衍過關！錢櫃各分店「設備」固然是獨立受檢，但「管理」卻是一體適用，林森出問題，當然等同各店都有狀況必需查！

鍾沛君感嘆，每年有多少消費者在錢櫃慶生、和親友小聚，讓錢櫃賺進多少鈔票？這紙避重就輕的聲明無法讓消費者心安！請練董不要再打電話，真有話想說，與其私下聯絡首長官員，不如出來開記者會面對大眾吧！

(中時電子報)