「零確診」可能放寬防疫措施？陳時中研議中 12:162020/04/27 中時 陳信翰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 我25日再度「零確診」，媒體詢問是否可能放寬防疫措施？衛福部長陳時中（右2）26日在立法院受訪時表示，各方面措施都在研議中，會根據相關科學證據，以進行一些放寬準備。（陳信翰攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 衛福部長陳時中（右2）26日在立法院受訪時表示，各方面措施都在研議中，會根據相關科學證據，以進行一些放寬準備。（陳信翰攝） 國內26日再度「零確診」，媒體詢問是否可能放寬防疫措施？衛福部長陳時中26日在立法院受訪時表示，各方面措施都在研議中，會根據相關科學證據，以進行一些放寬準備。 (中時 ) #措施 #防疫 #陳時中 #立法院 #衛福部 也許您會感興趣 推薦閱讀 中彰投苗聯合防疫 推動10大方案簽屬合作聲明 15:262020/04/23 政治 海軍沒法定義務接受疫調？藍委罵陳時中爛透了 22:462020/04/23 政治 敦睦艦載疫歸來的元凶 04:102020/04/24 時論廣場 陳時中反對韓國瑜... 蔡正元批：開始耍官威 10:052020/04/24 政治 韓國瑜防疫出招 網驚陳時中崩盤？ 10:122020/04/24 政治 韓國瑜比病毒還要毒？ 04:102020/04/25 時論廣場 韓國瑜求援竟開槍 羅智強怒轟陳時中：扯後腿！ 12:072020/04/25 政治 行政院長蘇貞昌視察台北市防疫旅館 16:022020/04/25 政治 雙標對待韓國瑜林右昌？他轟陳時中大小眼 14:362020/04/25 政治 韓國瑜防疫超車！陳時中跌神壇 網點出關鍵原因 15:172020/04/25 政治 生活熱門新聞 金正恩若真過世 李雪主恐下場淒涼 - 生活 在「這個」平行世界裡面錢櫃沒有失火 宅神一句話酸爆 - 生活 金正恩親信玩很大？恐怖性癖好曝光 - 生活 金正恩超奢華菜單曝光 吃飯必備這三道菜 - 生活 鄧惠文暗酸周揚青 遭網紅爆猛料「自己才是恐怖情人」 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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