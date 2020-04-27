衛福部長陳時中（右2）26日在立法院受訪時表示，各方面措施都在研議中，會根據相關科學證據，以進行一些放寬準備。（陳信翰攝）

國內26日再度「零確診」，媒體詢問是否可能放寬防疫措施？衛福部長陳時中26日在立法院受訪時表示，各方面措施都在研議中，會根據相關科學證據，以進行一些放寬準備。

(中時 )