因新冠肺炎疫情加上油價崩跌衝擊，繼美國頁岩油公司Whiting Petroleum日前向法院聲請破產後，又一家石油業者倒下。根據外媒報導，在美國墨西哥灣有大量油田鑽探服務的鑽石離海探鑽公司（Diamond Offshore Drillin）於26日在休士頓法庭提出破產聲請。

總部位於休士頓的鑽石離海探鑽公司聲稱，受新冠肺炎疫情導致石油需求下滑，加上先前石油輸出國家組織（OPEC）與俄羅斯削價競爭，已使其今年油田服務前景大幅惡化。

報導指出，鑽石離海探鑽公司10天前就未能支付一筆5億美元債券的債息。當時該公司表示，已採取各項行動，加強財務狀況，但如今仍未改善，因此認為申請破產最符合股東權益。

如今又受疫情及油價崩跌等影響，原本就債台高築鑽石離海探鑽公司決定進入破產程序，昨於休士頓法庭提出破產聲請。根據資料顯示，該公司於去年底止員工人數為2500人。

然而不僅Diamond生存處境日益艱難，先前包括艾克森美孚、荷蘭皇家殼牌、BP、Total與雪佛龍等歐美大型石油公司也因石油需求銳減而被迫削減支出，其平均減幅深達23%。

美國大型頁岩油公司Whiting Petroleum更於本月1日向法院聲請破產，成為沙俄油價戰下，第一個破產的大型石油公司。

(中時電子報)