「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）紀錄片《最後一舞》（The Last Dance）首播後引發熱烈迴響，近日NBA官方推特釋出一段影片，是金州勇士射手湯普森（Klay Thompson）兒時與喬丹的初次見面，回憶起這段過往，湯普森直呼永生難忘。

湯普森在影片中透露，在1997-98年球季，也就是喬丹效力之家哥公牛並二度奪下三連霸的那年，能和喬丹見上一面，主要拜老爸大湯普森（Mychal Thompson）所賜，在某次球賽結束後，大湯普森便帶著孩子們到球員休息室外的通道等喬丹。

從影片中可見，當年湯普森相當青澀，而當喬丹一出現時，一群小朋友蜂擁而至舉高雙手要簽名，而現在回憶起這段過往，他直言當時親眼目睹傳奇是非常激勵人心的，之後到學校也和同學分享這段永生難忘的經歷。

事實上，喬丹紀錄片當初就是由湯普森的叔叔、《NBA娛樂》內容製作副總監安迪（Andy Thompson）向喬丹提案，並由當時的上司、現任聯盟總裁席佛（Adam Silver）極力促成，並且親自跟拍捕捉這位傳奇在芝加哥的最後篇章。

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(中時電子報)