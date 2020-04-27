原有的機車停車場僅120格停車位，不敷使用。（陳淑娥攝）

為改善大甲車站旁機車停車位不足衍生亂象，台中市府規劃拆除車站旁原台鐵員工宿合並興新建機車停車場，今天竣工啟用，市長盧秀燕前往主持剪綵儀式，未來火車站周遭將有300個機車停車位，讓民眾方便停放。

今日盧秀燕與立法院副院長蔡其昌、大甲區長顏金源、市議員李榮鴻、施志昌等人共同進行剪綵，儀式簡單隆重。

盧秀燕指出，由於大甲火車站旁台鐵宿舍荒廢許久，已成危樓，因此市府規劃拆除原台鐵宿舍，並活化利用設置機車停車場，她特別謝謝蔡其昌等人努力，讓拆除與興建工程順利進行，使市容更為整齊。

蔡其昌表示，感謝盧秀燕延續前朝政策，繼續建設火車站周圍，讓民眾生活更便利。

大甲區公所說明，此工程經市府交通局規劃並提撥111.3萬元經費，由大公所負責工程招標與執行，新停車場啟用後再加上車站前原設置120個機車停車格，日後將可提供約300格機車停車格供民眾無償使用，有效改善機車亂停情形。

(中時 )