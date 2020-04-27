新冠肺炎疫情衝擊經濟，北市府近期研擬方案，預計針對遭遇失業、減班休息放無薪假的社宅承租戶提供紓困，目前有全面延繳1年租金，或是全面減租20％或50％，以及只針對無薪假或非自願性失業者減租20％或50％等不同方案，財政局說等市長柯文哲27日裁定。副市長黃珊珊則說，目前還沒考慮全面降租。

黃珊珊表示，由於中央單位針對此次疫情紓困的「失業者」、「自營商」及「無薪假」的資格定義都尚未訂出；至於北市社宅的部分，市府內部討論結果，到目前為止暫時還不考慮全面性降租，會等到中央的相關資格認定條件明確化後，北市府會再進一步針對申租北市社會住宅、並符合前述失業者、自營商及無薪假等條件的市民，討論是否予以減租。

媒體詢問，北市府先前稱會等到防疫旅館入住率達5成後，才繼續新增下一家，但目前入住率僅3成。黃珊珊回應，目前北市防疫旅館入住率確實沒有先前這麼高，但中央政府還是一直希望地方能夠多開設防疫旅館，也許中央有中央的考慮，例如先前中央單位希望慢性病患者、長者、孩童等相關居家檢疫及居家隔離者能盡量入住防疫旅館執行，因此還是有增加防疫旅館數的必要性在。

(中時 )