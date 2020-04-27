砷化鎵代工廠-穩懋(3105)將於4月29日舉行法說會，公布第1季財報及說明第2季展望，日系外資在穩懋法說前發布最新報告，調降穩懋今年及明年獲利預估，評等至「減碼」，目標價下修至200元。

穩懋3月合併營收為20.79億元，月增5.86%，年成長66.42%，累計第1季合併營收達60.6億元，季減12.21%，年成長67.88%，符合公司財測預估的季減11%到13%。

日系外資在最新報告中指出，華為去年刻意從亞洲供應商拉貨，提高功率放大器庫存，墊高去年下半年基期，由於華為挹注穩懋去年下半年營收約20%，如果美國政府進一步對華為的貿易禁令限制，將導致穩懋下半年營收恐較去年同期衰退，除華為因素外，穩懋大客戶Avago未能搶下5G iPhone功率放大器商機、高通功率放大器市占流失恐導致委外訂單放緩，也將影響穩懋下半年業績，擔憂穩懋下半年面臨庫存修正，以及華為受美國政府限令等風險，預估穩懋下半年營收將較去年同期下滑，下修今明年獲利預估，調降每股盈餘預估，幅度8%到9%，分別達12.62元、13.44元，並決定調降穩懋評等，由原先的「買進」降至賣出的「減碼」，目標價由370元大砍至200元。

受到外資調降評等影響，穩懋今天盤中股價逆勢走跌。

(時報資訊)