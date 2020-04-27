鴻海旗下工業電腦廠樺漢（6414）2020年首季營收表現優於預期，雖然第二季市況受疫情影響仍具不確定性、下半年訂單狀況有待觀察，但多家投顧法人認為上半年營運成長無虞，先前股價重挫已反應過度，調升評等至「買進」，目標價介於180～207元。

樺漢3月23日股價下探119.5元的近6年半低點，9天暴跌達46.77％，隨後止跌回升，近期於170～183元區間震盪。今（27）日股價開高後量增穩揚，最高上漲2.82％至182.5元，早盤維持近2％漲幅，位居工業電腦族群漲勢前段班。

樺漢2020年3月自結合併營收65.35億元，月增25.79％、年增6.13％。累計首季合併營收178.63億元，雖季減26.49％、仍年增1.46％，雙雙改寫同期新高。樺漢原先預估首季營收將年減4～6％，受惠3月營收顯著回升，表現優於預期公司及市場預期。

樺漢董事長朱復銓日前線上法說時預期，2020年首季毛利率可望略優於去年同期，營益率則與去年同期相當。不過，由於新冠肺炎疫情於全球延燒，使第二季市況產生不確定性，認為仍需觀察1～2個月才會較為明朗。

朱復銓指出，公司工業網安及工業互聯網解決方案今年仍將持續成長，且近期陸續接獲醫療物聯網（IoT）設備需求及視訊會議系統急單，有助今年營收及獲利表現。不過，考量疫情持續影響，目前預期全年毛利率將持平去年表現。

投顧法人表示，樺漢關鍵訂單需求並未明顯下降，且短期接獲醫療物聯網設備、電競及視訊會議系統等短期急單需求。雖然訂單能見度目前僅達6月、下半年訂單不確定性仍高，上半年營運成長無虞，全年營收仍維持成長5～10％目標。

投顧法人認為，由於歐美營收對樺漢貢獻達57％，且S&T及Kontron為德國公司，受影響程度及全年營收目標是否下修，預計需待5月才會較為明朗。不過，考量集團體質佳、短期股價已大幅滑落，預期疫情過去後可望快速回歸成長軌道。

(時報資訊)