全球疫情延燒，但歐洲情勢出現趨穩跡象，市場預期美國4月高峰過後亦有望轉穩，加上美國出手救市，市場恐慌情緒已趨緩，國際股市跌深後，普遍自3/19最低點反彈，其中尤以台股表現最為亮眼。富邦公司治理(00692)ETF經理人溫芳儀表示，儘管上周台股在上檔反壓沉重下回檔，但指數自高點修正幅度仍深，對於有興趣投資公司治理相關商品的投資人來說，提供了長期的絕佳進趨勢場時點。

溫芳儀指出，雖近期美國總經數據表現不佳，持續反映相關衝擊，因疫情仍具不確定性，預期美股及台股股價將持續消化相關利空，但由於3月跌幅已深，在市場恐慌情緒趨緩下，下檔空間應有限。此外，台股仍有4大趨勢不變：(1)中國產業持續去美化，受惠IC轉單效益；(2)5G驅動網通升級潮及手機換機潮；(3)部分產業如工具機、記憶體、被動元件等景氣循環谷底落於2019年，2020年有望復甦；(4)台商資金回流加上港資外逃效應。上述產業趨勢亦提供股市部分下檔支撐。

另外，此波修正下，台股大部分類股修正幅度達30~40%多，目前台股相關供應鏈獲利下修幅度平均10~20%，再加上半導體庫存不高，待未來經濟活動慢慢恢復正常，搭配5G相關基地台及手機放量，將會有不錯的回補庫存力道。所以未來市場如果因為經濟數據不好有所修正，拉回反而為中長線買點。

由於市場仍具不確定性，增加投資人選股及操作難度，溫芳儀建議投資人不妨考慮較具趨勢題材的主題性ETF，並採定期定額長期投資，如近年來國際投資市場蔚為風行的永續投資題材，以富邦公司治理(00692)來說，雖永續經營包含層面囊括社會、環境、及公司治理，但其中的公司治理，由於攸關企業營運效率及股東權益，與財務指標有高度連結，因此又最為重要。從台股相關指數表現亦可驗證，有加入相關主題的台股指數表現相對優異，如發布的臺灣公司治理100指數，自2015/6/29發布起截至上周五(4/24)，含息後的長期績效高達近46%，優於台灣加權指數36.8%及台灣50指數43.13%。

(時報資訊)