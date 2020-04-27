籃網球星杜蘭特(Kevin Durant)是當今最好的得分高手，菜鳥球季就有場均20.3分，但還敵不過湖人球星詹姆斯(LeBron James)。儘管詹姆斯並不以得分聞名，他的總得分仍然讓杜蘭特生涯都無法超越。

30歲之前達標兩萬分的史上僅有5人，詹姆斯、布萊恩、喬丹、張伯倫、杜蘭特。然而詹姆斯累積23170分(場均27.5分)，杜蘭特20913分(場均27.1分)，詹姆斯11個球季累積的得分比杜蘭特12季還多。

詹姆斯厲害的原因是他的上場時間特別多，同樣在30歲前(11季)，詹姆斯的就比杜蘭特多打4664分鐘，在兩人投籃命中率相近(49%左右)的情況下，詹姆斯的總得分就穩穩走在杜蘭特之前。當然以得分效率來說杜蘭特很強，只是籃球比賽必須有辦法上場才能幫助球隊。

即使是鐵人般的喬丹也在生涯第2季報銷大半球季，詹姆斯則是生涯都沒遇過重大傷病。杜蘭特曾說他35歲要退休，現在老詹已經35歲了，累積34087分，上場時間48329分鐘，投籃命中率還略升到50.4%，杜蘭特肯定無法追上了。

(中時電子報)