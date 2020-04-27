北市林森北路錢櫃KTV昨天大火造成5死及多人送醫，有民代調出近年北市火警次數，從台北市長柯文哲上任前的每年100多次，到去年已暴增到2149次，市府解釋，是中央放寬火災認定標準導致，北市議員王世堅今出面打臉指出「就算扣掉自殺火警，北市火警還是居高不下」，要求柯為此次大火向市民道歉認錯。

王世堅指出，柯文哲公安次數勇奪歷屆市長之冠，陳水扁、馬英九時待平均一年火災200、300次，柯文哲任內從2015年的103次，2017年躍升到2721次新高，去年又恢復到2149次，因火災不幸死亡的市民人數也在柯文哲任內躍升到最高。

王世堅說，市府稱是因為中央放寬火災定義，但就算把引火自殺人數刪除，柯市長任內火災死亡人數還是居高不下，且柯任內台北市民即便是自殺引發火災，這都是台北市子民，難道這種火災柯市長就沒責任嗎？台北市近年自殺人數增高，當中很多引火自殺，柯市長責無旁貸，應該去幫助，不應反而說火災自殺死亡市民與他任內的火災次數無關。

王世堅批評，昨天重大火災傷亡，人卻在南部拚政治版圖，先是周六到高雄辦柯文哲學校國政顧問班，周日也藉市政考察名義到屏東縣枋寮鄉，在防疫抗疫關頭，柯文哲假日不坐鎮北市，心不在焉，怎麼有辦法盯住每位局處首長？

王世堅認為，柯文哲已屬意讓民眾黨立委蔡壁如補選高雄市長，奉勸2人應做好份內任務，不要吃碗內看碗外，立下最壞示範。

(中時 )