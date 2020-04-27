豐原國中前三色號誌啟用，師生通行不再膽戰心驚。（台中市議員陳清龍服務處提供／陳世宗台中傳真）

地方與中央政府協力，確保學生通學安全！台中市豐原區豐原國中位於交通要道三豐路上，路口車流量大且車速快，家長們憂心學生通學安全；經學校、家長會向市議員陳清龍陳情，經交通部及台中市政府協力合作，促成公路總局協助設置三色號誌，於尖峰時段啟用保障學生通學安全。

陳清龍指出，豐原國中家長會陳情說，該校內學生約有1000多人，校門口出去就是車流量大的三豐路，雖有導護人員協助，但沒有號誌依據萬一發生意外，沒人能承擔風險；尤其上下課的尖峰時段，更是人車爭道險象環生。

校長曾育宗說，「學生安全，家長才能放心」，校門口前畫有行人穿越線與網狀線，不過學生須自行判斷行走時機，若是貪圖方便貿然穿越恐將造成嚴重意外；請民意代表協助，希望能建置紅綠燈，並於上下學時間啟用，其餘時間維持閃燈不影響原路線的交通。

陳清龍表示，經會勘後發現，台中市部分學校鄰近道路，交通局皆在校門口設置三色號誌以維學生交通安全；因三豐路屬省道，透過擔任立法院長辦公室機要顧問洪慈庸，向交通部爭取，獲得林佳龍部長支持，將會勘結論請交通部公路總局納入規畫儘早完成設置。如今公路總局加速作業設置完成並正式啟用，共同保障學生通學安全。

洪慈庸說，她擔任立委任內選區為潭子、大雅、神岡、后里，和豐原緊鄰在旁，神岡有非常多學子也會到豐原國中就讀；很高興豐原國中校門口全新的三色號誌啟用，讓通學可以更安全。感謝市議員陳清龍、豐原國中校長曾育宗、豐原國中家長會及神岡體育會宋逢吉理事長積極爭取，打造更安全的就學環境。

(中時 )