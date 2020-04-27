藝人小豬羅志祥與女友周揚青分手，遭女方指控小豬慣性劈腿、喜歡與兄弟們舉辦多人運動。PTT就有神人爆料，朋友曾參加過Party幫的極樂趴，直言幫主喜歡重口味、大胸、有時喜歡很ㄎㄧㄤ的妹，更透露他兄弟們即使吃他挑剩的也夠吃。

日前PTT八卦板創板人發文，表示基本上幫主本人不用出來打獵，都是下面的幫友去約，不會明說是誰揪團，「但會暗示你是藝人，到現場就知道是誰了」。而選妃方式也是幫主先挑，「身材大胸是基本款，幫主重口味，臉就看感覺，有時候幫主挑的也很ㄎㄧㄤ」，而party幫的人則是挑剩的，「也是還不錯，吃剩的也夠吃」，所以才死心踏地跟著幫主。

原PO說，小豬以前在台灣也常有局，但之後重心就轉往大陸了，「過去幫主沒承認有女友，被找去開趴的傻妹誤以為有機會上位，之後認愛周揚青，這些女孩才轉搭上其他Party Boy成員，所以有些幫友爽到後想上岸了」，惹幫主不爽，所以才時常換幫友。

原PO更爆料，其實不只是party幫這樣玩，很多藝人也這樣與朋友一起多人運動，外國藝人來台也找台灣藝人一起運動，「只是以前沒有狗仔不容易爆，現在狗仔太多，都在私人豪宅關起來玩。」

(中時電子報)