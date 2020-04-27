◎從重處分！北市全面清查KTV電影院 錢櫃若沒過不准營業

北市林森北路錢櫃大火釀重大傷亡，台北市長柯文哲27日宣布4項善後措施，除了協助照顧病患及死者的後續相關處理外，今起全面清查北市境內所有KTV、電影院等密閉式公共場所，另外針對全市錢櫃也要清查，若違法、沒通過建築工安檢查，不准營業，通過才准，至於林森錢櫃消防設備疏失，會從重處分。

◎錢櫃大火追原因 北檢下午2時勘驗火場

台北市中山區林森北路錢櫃KTV 26日驚傳火災，造成5死慘劇，台北地檢署承辦主任檢察官張智堯、檢察官黃筵銘預計在27日下午2時，會同警消人員勘驗火警現場，除了勘查起火點、起火原因，及5名死者的陳屍地點，並將追查錢櫃消防系統的受信總機與各樓層區域廣播系統的連線，釐清消息系統沒有發生作用的主因。

◎疫情6月底前結束？ 陳時中開示了

國民黨立委曾銘宗今日於立院財政委員會質詢，有關新冠肺炎疫情，假設沒有意外，國內疫情在6月底前會不會告一段落。衛福部長陳時中聽完後呆了5秒，表示有這樣的可能性，但以全球來講就不太可能。

◎明起至周四 天氣晴朗穩定

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，最新模式模擬顯示，明天至30日連三天晴朗穩定、氣溫逐日回升，白天舒適微熱、早晚稍涼。5月1日至3日水氣逐日漸增，大氣不穩定度逐日提高；天氣變化不大，白天仍偏暖微熱，午後雲量增多，山區局部短暫陣雨的機率、逐日提高。

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(中時電子報)