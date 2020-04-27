生華科(6492)宣布新藥CK2抑制劑-Silmitasertib(CX-4945)，在最新發表、由美國猶他州立大學抗病毒研究所(IRA-USU)進行一項抗新冠病毒(SARS-CoV-2)潛力藥物之篩選實驗，從全球1670個已核准或臨床階段藥物中脫穎而出。

生華科表示，IRA-USU團隊僅選出3個具強大療效抗新冠病毒之潛力藥物。由於這項體外實驗是直接以新冠病毒感染人體細胞觀察分析，方法先進精確，讓公司有機會打進全球抗新冠病毒大聯盟。

生華科新藥Silmitasertib，是First in Class 市場首見新藥，且是全球唯一進入人體臨床的CK2蛋白激（酉每）抑制劑。除可透過抑制病毒複製多種途徑、提升細胞干擾素產生以降低病毒量，並可降低發炎前免疫因子IL-6產生，減緩患者感染Covid-19所引之免疫風暴(Cytokine Storm)之雙重作用機制（dual action)。

生華科總經理宋台生博士指出，IRA-USU團隊以人類腎臟皮質上皮細胞和支氣管上皮細胞,，在感染後96小時運用共軛高通量顯微鏡拍攝藥物對被病毒感染後之細胞形態(morphology)變化，將其形態掃描並由深度學習演算法分析，研究結果顯示，Silmitasertib除展現對病毒控制優異有效外，也不會造成細胞病變。

Silmitasertib透過加速SG (Stress Granule)應激顆粒的形成，可強化宿主細胞抗病毒環境；CK2抑制劑同樣也具抑制SARS病毒核衣殼在宿主細胞內的生成。

IRA-USU團隊已開發出特殊的基因轉殖改造之倉鼠動物模型可被人類病毒包括新冠病毒（Covid-19）感染以測試藥物之效益，期待在動物和人體的臨床試驗有進一步結果。

(工商 )