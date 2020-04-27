***免責聲明：本文所提之內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧***

電信三雄從過去至今都是存股族認為的好股，主要原因在於其產業具有壟斷性、資本與技術密集及民生必需等特性，且配息維持多年不間斷亦不受到崩盤影響，也讓股價多年呈現穩定而緩漲不易跌的趨勢。

今年第一季全球肺炎疫情延燒，企業為了防疫紛紛決議讓員工在家上班，讓投資人也開始注意相關的「在家工作概念股」。其中最重要的就是網路數據傳輸問題，因此電信類股又重新被拿出來熱議，認為電信業能跟著受惠網路傳輸需求提升，並有機會加速5G世代發展。

國內5G最新發展狀況？

依據去年台灣大法說會上提到，預估單座5G基地台成本為300~600萬（原內容10-20 萬美元），如依據NCC要求及規劃，初期若以全台50%涵蓋率計算，大概需要4000~5000座基地台，全國5G基地台初期建置成本，初估至少需200億元以上。

今年二月國內甫結束5G頻譜競標，各家電信業者競標執照合計花費1421億（創下世界上第三高的紀錄），接下來的建設費用則是配合NCC規劃進度，需趕在第三季要完成基地台及相關設備等建設。今年電信三雄預計建設5G的資本支出合併約為223億，也符合去年台灣大法說會所提到的估計金額。

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電信三雄近年財報速覽

【以EPS角度觀察】中華電信從2015年5.52元下滑至2019年4.23元（跌幅23.37%），台灣大哥大則是從5.76元衰退至4.51元（跌幅21.7%），遠傳由3.52元下跌至2.68元（跌幅23.86%）。以近五年的EPS走勢可以發現，年年持續下滑。

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【從毛利率角度來看】除了中華電下跌幅度較小外，台灣大及遠傳均有明顯的下滑幅度，毛利不佳也自然會影響到企業淨利，進而影響EPS衰退也是合理狀況。

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【利息保障倍數變化】中華電信在2018年尚有2,557.19倍，但2019年如同伸卡球一般瞬間下墜至401.89倍，而長期低倍數的則是台灣大在29.85倍，遠傳為22.44倍，也顯示企業還款壓力持續上升。

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💡財報小結論：從三家企業的財報數字可以觀察出，無論毛利率、利息保障倍數及EPS均呈現衰退趨勢。投資人總會選擇前景發展較佳的企業，藉此獲得穩定配息或享受股價成長，而目前電信三雄的財務表現來看，似乎不樂觀。

📱電信業適合投資嗎？

以電信類股來說，最聞名的就是高股利、連續配息不間斷及民生必需產業等特性，甚至連毫無投資經驗的朋友都知道電信業穩定，過去也是公認的定存績優股。接下來則以殖利率及配息分別檢視電信三雄的狀況：

1. 中華電：過去三年年均殖利率區間落在4.06%~5%，今年公布的配息4.23元，殖利率3.9%已低於平均區間（以4月17日收盤價108.5元計算）。配息則是連續配發23年，合計110.28元。

2. 台灣大：過去殖利率三年區間落在4.91%~5.39%，若暫以去年配息5.5元計算，當前殖利率為5.19%（以4月17日收盤價106元計算）尚屬正常範圍，但今年尚未公布股息政策，提醒需以公布後的殖利率為準。配息則是連續配發21年（計算至2019年），合計 85.68元。

3. 遠傳：過去殖利率三年區間落在4.88%~5.13%，今年公布的配息3.25元，當前殖利率為4.93%（以4月17日收盤價65.9元計算）落在正常範圍。連續21年配發股利，合計 65.75元。

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觀察電信三雄過去3年的配息，即使仍維持不間斷，但領到的股息跟著持續縮水，也讓殖利率無法維持在高檔，再加上失去EPS成長的動能，是值得留意之處。

後續觀察及展望

以主計總處指出，2019年國內電信總營收2876億元（年減5.8%），依據NCC分析結論指出，主因仍是各家電信推出上網吃到飽促銷方案所造成的影響。營收、獲利雙雙衰退之下，各家電信的盈餘發放率卻維持常態性在100％以上，主要倚賴的就是資本公積救援（俗稱企業保命錢、祖產）。觀察電信三雄2019年年報，可發現資本公積仍十分雄厚（中華電1712億、台灣大202億、遠傳58億），因此EPS衰退仍可穩定發放股利。

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但別忘記5G設備的資本大戰正要開打，當電信業者把錢都配發給股東後，也不得不考慮對外舉債或融資。中華電信公開表示企業首度考慮發行公司債，台灣大則在日前決議發行200億元無擔保公司債，至於遠傳則早在三月就已發行面額新台幣50億元的公司債。而各家電信持續下修今年度的企業財務預測目標，中華電財測目標為3.99~4.19元（2019年EPS為4.23元），台灣大財測目標為3.96元（2019年EPS為4.51元），遠傳財測目標為2.46元（2019年EPS為2.68元），也看得出企業對2020年營運展望並不樂觀。

再提到肺炎疫情持續同樣延燒到5G產業，各國對於5G設備已開始大肆搶購，就怕因為停工讓設備廠出不了貨影響建設進度。中華電信為國內首家獲得基地台建設許可的業者（NCC於4月15日宣布），其餘業者仍在申請階段，相對於國際間的設備搶購潮已經落後許多，後續是否上調建設基地台相關成本或延宕開台時程，我自己保守看待接下來的發展。

※本文由阿格力授權轉載，原文刊載於PressPlay

(中時電子報)