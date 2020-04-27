彰化縣議會28日召開臨時大會，彰化縣衛生局長葉彥伯進行「新冠肺炎」疫情防疫報告，最新統計，確定與個案接觸的居家隔離者，從累計185位，追蹤中9位，已結案176位；自疫情風險區返台的居家檢疫者，也從累計3654位，到追蹤中330位，已結案3324。

葉彥伯表示，彰化縣確診個案18名、境外移入14人、本土4人，為家庭群聚，其中 1人死亡，目前已經有12人康復出院，5人持續治療中。

針對居家隔離、檢疫也提供安全照護，143家醫療院所參與執行通訊診療服務接獲就醫需求，即聯繫醫師，由家屬、代理人或衛生所都治計 畫關懷員協助完成就醫、領藥及送藥服務，就醫服務累計667位，通訊診療43位、協助就醫 300位，包括視網膜剝離手術、婦科手術、洗腎、食道炎等，慢性處方領藥7位、身體不適電話諮詢 16位、採檢226位、病情再觀察59位、醫院收治16位。

違反居家隔離、檢疫趴趴走和散播不實訊息等，共查獲23件，9件移送地檢署，13件裁罰，1件辦理中，裁罰總金額共計157萬1334元。

(中時 )