新冠肺炎疫情衝擊金融市場，各家銀行紛紛調降存款利率，大額存款的利率大幅跌落至0.11～0.24％。遠東銀（2845）表示，數位金融子品牌Bankee社群銀行的數位存款帳戶，由於活存利率0.6％無額度上限，近期接獲不少客戶詢問申辦，每日申辦人數成長數倍。

新冠肺炎疫情使投資環境劇烈震盪，市場瀰漫以現金為王的保守策略。面對此波降息，不僅影響高資產的富裕族群，讓許多退休族的退休金、投資人的資金停泊、甚至以定存理財的民眾都受到影響，許多擁有大額資金的大戶煩惱不知將資金擺往何處。

遠銀指出，Bankee數位存款帳戶活存利率0.6％無額度上限，為目前市場上大額存款利率最高，約為許多銀行大額定存牌告利率的5～6倍。由於擁有活存的靈活優勢，又較大額存款的定存利率高，成功吸引許多大額存款戶青睞，許多大戶一次匯入數千萬、甚至數億元。

此外，遠銀Bankee數位存款帳戶進一步針對小資族推出「2.6％碼上有」活動，Bankee客戶4月起只需當月成功推薦2人開戶，推薦人與被推薦人次月都可享有5萬元6個月年利率2.6％的高利回饋，相當於市場上活存利率的21倍。

(時報資訊)