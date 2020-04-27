北市林森錢櫃KTV昨(26)上午發生大火，目前已確定5人死亡，消防局證實，錢櫃因為施工關掉5大消防設備，導致火災時警鈴與灑水設備沒有啟動，公安問題浮出檯面後，錢櫃北市其他分店昨晚生意明顯受影響，其中位在東區的忠孝錢櫃，從晚上10點半到12點，90分鐘只有3、4名客人。

據《ETtoday》報導，忠孝錢櫃門口攤販表示，昨晚10點30分到12點之間，本來新冠肺炎期間唱歌的人就不多，結果錢櫃林森店昨天上午10時許又發生大火，以致昨晚唱歌的人只有3、4人。

其中1名女客表示，因為早就約好，不得已才赴約，但進入包廂後有特別注意「疏散路線圖」，也比預期時間提早離開包廂。

由於錢櫃林森店發生重大公事件，台北市長柯P今天（27日）下令，今起全面清查北市境內所有KTV、電影院等密閉式公共場所，另外針對全市錢櫃也要清查，若違法、沒通過建築工安檢查，不准營業，至於林森錢櫃消防設備疏失，會從重處分。

(中時電子報)