侯友宜稍早在臉書發文表示，事情已經發生，現階段最重要的是對善後的家屬給予撫慰、協助，並且讓司法調查釐清責任歸屬，希望悲劇不再發生。（翻攝臉書／許哲瑗新北傳真）

台北市林森北路錢櫃KTV昨發生大火，釀5死2命危悲劇；新北市社會局表示，其中3名罹難者為新北市民，新北市長侯友宜今上午11時許，前往板橋殯儀館慰問罹難者家屬，並承諾新北市民政局、社會局殯葬處將全力協助家屬善後，「希望悲劇不再發生」。

新北市社會局指出，昨日台北市林森北路錢櫃KTV發生公安意外，新北市共3名罹難者，分別為三重區林子晨、中和區曾冠騰、泰山區周雨喬，皆送往板橋殯儀館處理後事；另有37位輕重傷，其中3人重傷、目前仍在加護病房救治，另有11位就醫後自行返家休養。

侯友宜今上午前往板橋殯儀館，慰問罹難者家屬，林子晨妻子當場情緒潰堤，不斷啜泣，侯友宜鼓勵她「孩子失去爸爸，不能再失去媽媽」，盼她為母則強，市府會全力給予協助，陪同家屬度過難關。

侯友宜稍早在臉書發文表示，事情已經發生，現階段最重要的是對善後的家屬給予撫慰、協助，並且讓司法調查釐清責任歸屬，希望悲劇不再發生。

(中時 )