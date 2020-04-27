挺韓大將陳品宏遭爆假借幫助韓國瑜名義，向韓粉募款卻帳目不清，甚至還到美國一名女華僑加白吃白住。對此，陳品宏出面駁斥，公開記者訪問錄音，痛批垃圾，而他也對「村長」詹江村感到抱歉。
陳品宏遭爆假募款真吸金，意外波及詹江村，陳品宏對此感到抱歉，因為大家認為是村長推薦他的直播，要求村長負責。
雖然村長確實接過類似投訴，陳品宏也說，投訴人都是「聽說」來的。陳品宏表示，「若你不認同我，我尊重你，但不要影響其他人」，若真的有欠錢不還的事情，應該會有他的聯絡方式，請本人自行跟他聯絡。
陳品宏也在直播中霸氣公開電話號碼，喊話網友，只要有一個人打來並拿出證明，證實有借錢、怎麼借，就把YouTube頻道關掉。「中傷我就是不希望看到我，希望我去死嗎？」這就和中傷韓市長一樣，不就是希望他不要當市長了嗎？
稍早，村長也在臉書轉PO相關報導連結，簡單說明「讓大家知道有這樣的新聞」、「文末有本人自己的說法」，並未多做回應。
(中時電子報)
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