大陸海航集團27日表示，面對新冠肺炎疫情給國際航空貨運帶來的挑戰，海航集團快速提升覆蓋全球主要國家和地區的國際貨運能力，助力全球疫情防控，截至25日，海航已執行108班次國際貨運航班，將2000餘噸貨物運往20個國家和地區。

據大陸海航集團介紹，3月以來，海航旗下海南航空、天津航空、首都航空、金鵬航空、北部灣航空、祥鵬航空已完成由北京、上海、廣州、深圳、杭州、武漢、重慶等國內14座城市始發的國際貨運包機航班108班，累計運輸逾2000噸防疫物資抵達多倫多、倫敦、洛杉磯等全球20個國家的23座城市，緩解當地醫療物資緊缺問題。

據介紹，海航通過旗下航空公司增開全貨運航線航班、使用客機執行貨運航班，積極擴大貨機運力規模，已投入全貨機、客機80餘架運力，每週執行貨運航班約110班，借助旗下多航司、多基地運行優勢，海航正著手將國際貨運航班業務在北京、上海、深圳、長沙、重慶、杭州、武漢等多航點啟動，打造全方位航空貨運網絡佈局，方便防疫物資生產企業就近連通出口空中通道，將中國生產的防疫醫療物資高效、暢通、有序地運送至疫情嚴重的地方。

為嚴防境外疫情輸入，海航從機組防疫物資配發、空中運行防護、駐外期間管理、機組入境隔離四個方面採取最嚴措施，確保各項防控要求落到實處。

大陸海航集團稱，抗「疫」無國界，海航將在做好自身疫情防控工作的前提下，持續發揮航空運輸業優勢，打通運輸大動脈，提高運輸服務效率，堅定不移為全球疫情防控貢獻力量。

(旺報 )