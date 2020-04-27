口罩耳掛太短 宜蘭縣民可至衛生所更換 12:452020/04/27 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 不少民眾反映拿到短耳掛口罩，宜蘭縣各鄉鎮市公所今天下午2點起受理更換作業。（宜蘭縣政府提供／李忠一宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣長林姿妙上周反映成人口罩掛耳線過短問題，並獲衛福部部長陳時中承諾更換後，縣府衛生局利用週末完成更換作業準備工作，買到短耳掛成人口罩的縣民，從今天（27日）下午2點起至5月9日止，可到縣內各鄉鎮市衛生所辦理更換。 縣府指出，不少縣民反映，近來依實名制購買到的成人口罩掛耳線太短，戴起來耳朵相當不舒服。但因為口罩購買後無法退換，造成不少縣民困擾；在林縣長呼籲中央重視並改善此一問題後，中央也同意可以更換，並授權由地方政府來處理相關換貨問題。 (中時 ) #口罩 #成人 #問題 #縣民 #縣府 也許您會感興趣 推薦閱讀 澎湖外出須戴口罩 違者罰3000元 04:102020/04/23 生活新聞 嘉市蛋捲名店 再湧排隊人龍 04:102020/04/23 地方新聞 疫情中心重申 不強制戴口罩 04:102020/04/24 生活新聞 桃衛局籲 1周後再買口罩免排隊 04:102020/04/24 地方新聞 關心夜市防疫 黃敏惠為攤商打氣 04:102020/04/24 地方新聞 新竹口罩隊成軍！ 高規格幫藥師包裝口罩 18:302020/04/24 生活 帥司機暖哭濕乘客 隔天收到大禮 20:202020/04/24 社會 安倍政府送瑕疵布口罩 廠商宣布回收 20:322020/04/24 國際 適時摘下口罩 身體更健康 04:102020/04/26 生活新聞 善用吹風機漱口水 口氣罩得住 04:102020/04/26 生活新聞 生活熱門新聞 金正恩若真過世 李雪主恐下場淒涼 - 生活 在「這個」平行世界裡面錢櫃沒有失火 宅神一句話酸爆 - 生活 金正恩親信玩很大？恐怖性癖好曝光 - 生活 鄧惠文暗酸周揚青 遭網紅爆猛料「自己才是恐怖情人」 - 生活 金正恩超奢華菜單曝光 吃飯必備這三道菜 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。