宜蘭縣長林姿妙上周反映成人口罩掛耳線過短問題，並獲衛福部部長陳時中承諾更換後，縣府衛生局利用週末完成更換作業準備工作，買到短耳掛成人口罩的縣民，從今天（27日）下午2點起至5月9日止，可到縣內各鄉鎮市衛生所辦理更換。

縣府指出，不少縣民反映，近來依實名制購買到的成人口罩掛耳線太短，戴起來耳朵相當不舒服。但因為口罩購買後無法退換，造成不少縣民困擾；在林縣長呼籲中央重視並改善此一問題後，中央也同意可以更換，並授權由地方政府來處理相關換貨問題。

(中時 )