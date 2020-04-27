南港累計對泰豐持股達11.93％ 12:442020/04/27 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南港（2101）最新公告，於4月22～24日，短短三日再於集中市場取得對泰豐（2102）7,969張持股，持股比率因而上升至11.93％。 南港公告指出，前一次公告對泰豐持股總額為48,497張、持股比率10.25％，此次公告持股56,466張、持股比率11.93％；取得持股目的為「自行或支持他人競選董事」。 (工商 ) #南港 #泰豐 #持股比率 #持股 #公告 也許您會感興趣 推薦閱讀 電動計程車娛樂漁船 納入補貼 04:102020/04/23 生活新聞 南港取得泰豐10.25％持股 擬角逐董事 13:302020/04/23 財經 文曄董座鄭文宗增持6,277張 持股比12.03％ 13:422020/04/23 財經 優良店長譚隆華 賦權帶隊衝績效 04:102020/04/24 財經焦點 希捷公告會計年度Q3財報 合併營收27.2億美元 21:222020/04/24 財經 災後台股新秩序 15:002020/04/25 財經 錢櫃火災 好樂迪重訊：將待錢櫃釐清損失後再公告影響程度 21:532020/04/26 財經 《傳產》疫情打亂商用不動產H1投資 H2著眼3熱點 10:342020/04/27 財經 寶佳集團對華票持股再攀升至25.29％ 12:422020/04/27 財經 「大南港土地」標售案看俏 國揚飆漲停 12:422020/04/27 財經 財經熱門新聞 驚！油價爆死劫 專家：散戶機會來了 - 財經 油價暴跌！美又1家石油商倒下 聲請破產 - 財經 工商社論》全球既有貿易秩序正在加速脫鉤 - 財經要聞 - 工商時報 對陸出口 傳須改註中國‧台灣 - 財經要聞 - 工商時報 證期局長王詠心5／4榮退 新局長內升 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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