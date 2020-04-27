南港（2101）最新公告，於4月22～24日，短短三日再於集中市場取得對泰豐（2102）7,969張持股，持股比率因而上升至11.93％。

南港公告指出，前一次公告對泰豐持股總額為48,497張、持股比率10.25％，此次公告持股56,466張、持股比率11.93％；取得持股目的為「自行或支持他人競選董事」。

(工商 )

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