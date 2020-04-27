桃園楊梅1名徐姓男子（39歲）今年1月12日和父母一同外出返家，由於沒帶鑰匙，他爬窗進入2樓後離奇慘死屋內，事後父母表示徐男是摔落致死。桃園地檢署偵查後，查出原來是徐男的弟弟不滿午睡被吵醒，下手行兇，全案依《殺人罪》起訴。

根據了解，警方獲報到場，徐男的父母表示忘記帶鑰匙，兒子才會爬窗進屋，沒想到意外摔落身亡，但警方查看遺體，發現死者的頸部有不規則切割傷，地上還有1個血腳印，懷疑徐男父母隱瞞案情。

檢警追查後發現，徐姓死者有一個35歲的弟弟，兩人彼此有嫌隙，不太說話。案發當天，徐弟將家中的鐵捲門放下，獨自在沙發上睡覺，哥哥從2樓氣窗翻入屋內要開門，打擾到他午睡，弟弟憤而拿起銳器，從後方割斷哥哥的氣管、動脈及靜脈，行兇後隨即逃逸。

警方根據監視器畫面，發現弟弟藏匿在附近的旅館，到現場逮人時他還身穿血衣，經檢驗證實血衣上的DNA與死者相符，雖然徐男弟弟到案後，矢口否認殺人，檢警最後突破心防，這宗弟殺兄血案才真相大白，徐弟被依《殺人罪》起訴。

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(中時電子報)