屁孩在網路PO文消遣死者，挨轟卻仍不以為意，回嗆網友沒有幽默感。（圖／翻攝臉書）

林森錢櫃大火無情奪走5條寶貴生命，在各界哀戚關注公共場所安全問題之時，卻有屁孩不僅沒有絲毫同理心，還幸災樂禍大開玩笑：「希望死者早日康復。」行徑馬上遭網友撻伐，豈料對方依舊沒有愧疚、羞恥之心，甚至嘲笑眾人沒有幽默感，令人傻眼。

26日林森錢櫃發生惡火，擔心因場面混亂還有人受困火場，臉書跳出災害應變中心「台灣台北市樓層建築物大火」訊息，遠距讓民眾自行標註是否安全，同時也能在上面留言提出協助請求，為社會盡一份心力，不料卻有網友用嘲諷口吻PO文：「希望死者早日康復。」

該網友占用社會資源之外，更無聊當有趣的消遣死者，果然引發一連串砲轟，「好笑？自以為幽默嗎？」、「也希望你的腦子早日康復，可憐」、「你有沒有良心啊？」、「白目到極點，這種玩笑也敢開」。

不過，即便遭到指責，該網友卻仍不以為然，甚至回嗆「快把我逮捕歸案吧skrskr」、「幽默感的問題」、「以後就可以開您的玩笑了」，白目行徑讓人搖頭。

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(中時電子報)