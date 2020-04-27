雲林縣斗六市三好國際酒店主廚陳政維到派對現場料理服務。（許素惠攝）

雲林縣斗六市三好國際酒店因應疫情，推出星級主廚到宅料理服務，由該酒店主廚陳政維領銜。（許素惠攝）

新冠肺炎疫情衝擊旅宿、餐飲業，雲林縣斗六市三好國際酒店搶攻宅經濟，不只推出五星級便當、和菜外送，還進一步提供主廚到宅料理服務，用嶄新的餐飲服務將飯店美饌送到顧客手中，業者強調，若顧客反應好，疫情結束後，將繼續維持這項服務。

三好國際酒店總經理董長春表示，疫情侵襲全球下，團體用餐、宴客業績大幅縮水，為保障員工工作，加上顧客仍有宴客需求，主動出擊，推出主廚到宅料理服務，進駐家庭聚餐、私人派對或公司活動市場，目前受理了數場到宅料理服務，顧客回饋不錯，說在家吃，感覺更好吃，也更輕鬆，還會想預約下次到宅料理。

該酒店主廚陳政維指出，星級主廚到宅料理，服務更加碼，除事先規畫的菜單外，也能依顧客需求，客製化菜單，主廚或副主廚與餐飲部主管等，會事前到服務現場場勘，便於在服務前補充、周全廚具、餐巾、餐具與食材等物品。

陳政維說，料理當天，主廚現場料理套餐美饌，餐飲主管則是桌邊服務人員，用餐完畢後，再將現場清潔並歸回原位，將最佳的餐飲服務帶到家。服務電話：05-5510999轉2005、2006、2007

(中時 )