北市林森北路錢櫃KTV大火，台北市長柯文哲因事發第一時間人在屏東跑行程，遭藍綠議員批評，北市副發言人「學姐」黃瀞瑩昨晚在臉書PO文護航，反批沒到火災現場的市議員在「打嘴炮」，國民黨議員游淑慧今在臉書PO文隔空回嗆：「40天中，台北市連續兩起重大傷亡火災，奪走11條人命，無動於衷嗎？」

游淑慧在臉書指出，昨天的不幸不是個案問題，因為上個月才發生過，去年也發生過，台北市這5年多的火災死亡事件， 已經奪走86條人命，比前台北市長郝龍斌8年總合的63人，還高36％。

游淑慧質疑，等柯文哲從南部趕回林森錢櫃火災現場後，盡責幕僚趕快補拍柯和救災同仁身影，然後上網發文護航、批評他人打嘴炮，這是什麼樣市府文化？

游淑慧說，打火兄弟默默做事，柯文哲丟下市政南下拚政治、拚選舉也是事實。

游筆戰黃瀞瑩寫道，「這位發言人在市府也是選舉任務高過市政專業， 幾年來在市府進進出出， 打選戰的時候離職， 選完又回來， 每次回來都高升加薪，這是公家機關不是自家公司，她在市府的工作時間、看的公文數量，應該沒有我當年的一半，所以也請她不要跟我扯消防人員的辛苦身影，因為那些身影中，沒有你，也沒有柯市長。」

游淑慧酸言，一個會說「很多火災是自焚導致，希望自殺的人改吃安眠藥或者去河濱公園自焚……」的市長，市民能期待他有多在乎、多懂公安？

而針對市府稱北市火災死亡人數是因中央放寬納入自殺，游淑慧今打臉市府說，北市火災死亡人數只有千分之二是自焚，要市府不要意圖粉飾太平。

(中時 )