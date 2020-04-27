婦聯會主委雷倩（中）舉行記者會指出，婦聯會受到內政部、黨產會、衛福部及國稅局聯手夾殺。（陳信翰攝）

婦聯會大限已至？婦聯會主委雷倩今表示，內政部、黨產會、衛福部、財政部國稅局織了一張天羅地網，令婦聯會無處可逃，婦聯會的困境是台灣民主的困境，不受節制的行政權令全體國民都受威脅。

海外婦聯會發起的抗爭聯署，已超過10萬人。內政部次長花敬群上午在立法院表示，婦聯會是內政部認定的政治團體，已給了2年4個月的改善期限，但婦聯會決定不轉為政黨，依據《政黨法》就廢止其立案，今天就會發公文予婦聯會等42個政治團體。

雷倩隨後在婦聯會召開記者會表示，內政部表裡不一，對法院說謊。她表示，這2年來婦聯會一再向 內政部、黨產會、衛福部請求准予成立非政黨之法人或團體，即新世紀基金會，但是交涉未果。

雷倩說，內政部在台北高等行政法院呈報，《政黨法》並未限制政治團體轉換為政黨以外的團體。但是婦聯會去向衛福部申請成立新世紀基金會時，衛福部要求先出示內政部與黨產會的同意函，內政部對婦聯會的請求，就是拖延不處理。

至於黨產會，雷倩說，黨產會簡直就是行政濫權，以「無處分」方式就可剝奪婦聯會的財產；黨產會通知銀行，不准婦聯會動用帳戶內資金，由於黨產會並未做行政處分，婦聯會也無從提出抗告。

最近國稅局也加入圍剿之列，雷倩表示，黨產會多年來凍結婦聯會帳戶資金，即使婦聯會申請動用不被視為「不當黨產」的自有資金，黨產會也不准許。國稅局要求婦聯會北市分會繳納地價稅，黨產會立即同意國稅局從婦聯會自有資金帳戶扣繳，而且由於黨產會不准婦聯會動用資金，婦聯會無法繳稅，積欠稅金，國稅局一舉強制扣繳包括利息在內超過3千萬元。

雷倩說，黨產會、內政部、衛福部、國稅局等最厲害之處，是他們都沒有做行政處分，你無從抗爭；如果你拒絕，他們就用行政權去強迫老百姓同意，你無從逃避，這就是婦聯會被夾殺的現狀，如果婦聯會收到內政部公文，會循序進行行政抗爭，已有心理準備會走到聲請釋憲。

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