北京先前遭德國媒體披露，藉由新冠肺炎疫情推行宣傳活動，找上德國政界人士幫忙美言，不過遭到柏林當局拒絕，現在德國政府內部信件曝光，證實確有此事。

德國當地媒體《世界報》（Die Welt）日前報導，大陸積極推行口罩外交的同時，也透過外交管道遊說德國政府官員，慫恿他們稱讚北京的防疫措施，淡化外界對於新冠病毒源於武漢的認知。

此報導在德國政壇掀起漣漪，路透社報導，德國綠黨（Green Party）議員包瑟（Margarete Bause）詢問政府此事，22日得到了德國內政部信件回應，信件內容指出，「德國政府注意到中國外交官的私人接洽，目的是影響德國官員對中國防治新冠肺炎工作發表正面、公開的評論。」

信件明白指出，「聯邦政府沒有按照這些要求行事。」

信件也指出，德國內政部認可北京在1月23日新冠肺炎疫情爆發以來所作的努力，不過也提到，柏林已告知北京，相信透明度在對抗疫情時扮演著重要角色，這封信並沒有說明大陸在對抗疫情是否有做到公開透明。

針對報導，大陸駐柏林大使館及大陸外交部都未回應。

(中時電子報)