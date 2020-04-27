知名小農鮮乳品牌「鮮乳坊」再掀白色革命，宣布攜手彰化豐樂牧場酪農黃常禎，一同打造出台灣第一瓶「A2β 酪蛋白鮮乳」，主打成分貼近母乳更好吸收，4/22在群眾集資平台「嘖嘖」上架不到一天，立刻破百萬達標，截至今（4/27）午已募資將逾390萬，達標率超過325％，早鳥優惠方案至今晚12點，預計將募資至5/31止。

鮮乳坊是台灣唯一由乳牛獸醫成立的鮮乳品牌，也是第一瓶由群眾募資力量而生的鮮乳。2015年成立至今已有四個全契作牧場，包括豐樂、嘉明、幸運兒、許慶良牧場，並成功打進全台知名連鎖通路，更成為米其林一星餐廳、國際知名甜點品牌等爭相使用的鮮乳。

此次推出台灣第一瓶「A2β 酪蛋白鮮乳」，鮮乳坊說，是因為經常被顧客問：「我的小朋友不能喝鮮乳怎麼辦？」因此鮮乳坊團隊協同豐樂牧場酪農一起研究，發現國外有一種「A2β酪蛋白鮮乳」，A1、A2是乳牛主要的基因型，其中A2型的β酪蛋白結構貼近母乳，更加親合人體也更容易吸收。但在台灣，目前沒有這樣的鮮乳。

鮮乳坊表示，為了打造屬於台灣自己的A2β酪蛋白鮮乳，鮮乳坊與豐樂牧場耗時三年時間，透過基因篩選、繁殖管理、分群飼養，孕育純正基因的A2乳牛，讓其成長、泌乳並且透過鮮乳坊堅持的單一乳源方式生產鮮乳。

鮮乳坊創辦人龔建嘉說，一隻A2小牛從出生到成熟泌乳需要三年時間，在牧場也要把A2乳牛特別獨立環境畜舍飼養，生產的鮮乳時需、單一管線，單一桶槽貯存，這些都是非常困難的事！因為這樣的鮮乳無法透過額外加工添加製作，唯有回到源頭、從生產端突破才有辦法完成，這也是為什麼全世界A2β酪蛋白鮮乳會如此稀有的原因。

龔建嘉並指出，每一隻乳牛的基因檢測都必須送到國外篩檢，光是這一項花費就超過百萬，「A2β酪蛋白鮮乳」耗時三年、投資很大，卻也正是鮮乳坊不改初衷的氣魄！而此次新品不僅在成分上掀起一波鮮奶新革命，外包裝也突破台灣乳品既有印象，由國際名廚江振誠，與金馬獎、金曲獎等多項台灣大獎主視覺設計師方序中跨界共同創作，更具特色。

(工商 )