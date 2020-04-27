在連續第2個月擴大貨幣激勵政策後，日本銀行（央行）周一發布季度經濟展望報告，稱受到新冠狀病毒疫情影響，目前日本經濟情勢仍將嚴竣，預估本財年（截至2021年3月31日）和上年度經濟都將陷入負成長。

日銀在其季度報告中表示，日本的經濟與通膨前景極不明朗，也都面臨下行風險，央行必須注意疫情擴散的衝擊、企業與家庭的成長預期，以及金融體系的發展情勢。報告中並指出，目前很難去預測如居家令等防疫措施的影響，且即使疫情緩解，民間支出力道恐不會輕易回升。

日銀委員會預估2020/21財年實質國內生產毛額（GDP）成長率介於負5.0%～負3.0%，不如1月預估的成長0.9%。2021/22財年實質GDP成長率預估介於2.8%～3.9%，高於1月時預估的1.1%。2022/23財年實質GDP成長率預估介於0.8%～1.6%。2019財年（截止2020年3月31日）GDP成長率預估介於負0.4%～負0.1%。

日銀委員會預估2020/21財年核心消費者物價指數（CPI）通膨率介於負0.7%～負0.3%，不如1月預估的1.0%。2021/22財年核心CPI通膨率預估介於0%～0.7%，低於1月預估的1.4%。2022/23財年核心CPI通膨率預估介於0.4%～1.0%。

(時報資訊)