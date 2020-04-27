華碩(2357)ROG玩家共和國今日宣布推出世界首款採用靜電單體與釹磁動雙單體電競耳麥—「ROG Theta Electret」。

ROG Theta Electret可搭配高端DAC和擴大機，提供純淨、高解析度的音質，ROG Theta Electret採用靜電驅動單體技術，搭配獨家ROG Essence釹磁鐵驅動單體和氣密腔體設計，此款電競耳麥傳遞發燒友追求的出色中、高頻響應能力，以提供逼真的遊戲音頻和音樂聆聽體驗。

ROG Theta Electret電競耳麥以卓越品質與符合人體工學的精銳設計，榮獲2019年iF產品設計獎肯定。ROG Theta Electret搭載Hi-Fi等級鍍銀銅線，可通過較大的音場和出色的再現效果來改善音質清晰度。其經過專業調教的可拆卸獨立麥克風，通過包含Discord與TeamSpeak等多項領導性通訊App應用程式認證，不僅具備信號導流技術，可確保遊戲中的語音不失真，且耳罩上直覺的控制按鈕更可在不中斷遊戲的情況下，立即將麥克風靜音，使玩家專心投入遊戲戰場。

(時報資訊)