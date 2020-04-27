《日股》部分財報超預期 日股早盤收高 12:502020/04/27 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上周五美股三大指數漲逾1%，以及部分企業財報優於預期為市場信心帶來提振，周一日經225指數早盤收漲1.2%，為19,678.87點。東證一部指數漲1.1%，為1,436.86點，以海運股、有色金屬與電機股表現最好。愛德萬測試預估4~6月季度營業利益年增14.2%，股價應聲大漲8.2%。惟大盤成交值僅8430億日圓，遠低於正常值，交易員表示，許多投資人退場觀望本周的重要事件，包括美國聯準會與歐洲央行的貨幣政策會議。 (時報資訊) #日股 #早盤 #指數 #收高 #美股三大指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 油價反彈 台股早盤開漲 09:312020/04/23 財經 滬深兩市早盤高開 由漲轉跌 10:252020/04/23 財經 《日股》美股大漲＋油價反彈 日經早盤漲0.67％ 11:592020/04/23 財經 《日股》跌深股領軍 日經指數收漲1.52％ 15:232020/04/23 財經 《台北股市》盤中焦點股：威剛、大宇資、志超、盛弘、興能高、強信 10:172020/04/24 財經 《日股》經濟復甦前景不明 日經指數早盤跌0.81％ 11:422020/04/24 財經 《日股》日經指數跌0.86％ 本周收跌3.2％ 15:582020/04/24 財經 國外指數期貨贏家專欄－美股三大指數反彈逢壓 04:102020/04/27 證券．權證 《台北股市》盤中焦點股：錢櫃、立積、晶電、寶齡富錦、康那香、資通 10:172020/04/27 財經 兩大危機未解 油價早盤再崩 破每桶16美元 11:022020/04/27 財經 財經熱門新聞 驚！油價爆死劫 專家：散戶機會來了 - 財經 油價暴跌！美又1家石油商倒下 聲請破產 - 財經 工商社論》全球既有貿易秩序正在加速脫鉤 - 財經要聞 - 工商時報 對陸出口 傳須改註中國‧台灣 - 財經要聞 - 工商時報 證期局長王詠心5／4榮退 新局長內升 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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