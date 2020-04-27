上周五美股三大指數漲逾1%，以及部分企業財報優於預期為市場信心帶來提振，周一日經225指數早盤收漲1.2%，為19,678.87點。東證一部指數漲1.1%，為1,436.86點，以海運股、有色金屬與電機股表現最好。愛德萬測試預估4~6月季度營業利益年增14.2%，股價應聲大漲8.2%。惟大盤成交值僅8430億日圓，遠低於正常值，交易員表示，許多投資人退場觀望本周的重要事件，包括美國聯準會與歐洲央行的貨幣政策會議。

(時報資訊)